Um weitere Planungsschritte zu einer möglichen Reaktivierung der Bahnstrecke Germersheim-Landau umsetzen zu können, soll eine sogenannte repräsentative Verkehrszählung gestartet werden. Das erklären die Landräte Dietmar Seefeldt (CDU, Südliche Weinstraße) und Martin Brandl (CDU, Germersheim) sowie der Landauer Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Im Auftrag des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) werde ein Unternehmen die Verkehrszählung an den vorhandenen Bahnübergängen entlang der Bahnstrecke Germersheim-Landau durchführen. Der Zeitraum ist noch nicht festgelegt. Laut Mitteilung werden außerhalb des Verkehrsraums an diesen Bahnübergängen Kameras angebracht und mit dem Hinweis auf die Zählung sowie den Kontaktdaten des beauftragten Unternehmens versehen. Die Kameras könnten nicht zur Erfassung personenbezogener Daten herangezogen werden, betonen die Verwaltungschefs. Anfang Oktober 2023 hat die Versammlung des ZÖPNV Süd beschlossen, eine Vorentwurfsplanung für das Projekt Landau-Germersheim in Auftrag zu geben.