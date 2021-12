Rund 240.000 von 400.000 CDU-Mitgliedern haben Friedrich Merz in der ersten Urwahl der Parteigeschichte zum neuen Vorsitzenden bestimmt. Die Bestätigung des Votums bei einem digitalen Parteitag im Januar gilt als sicher. Führende südpfälzische Christdemokraten reagieren unterschiedlich. Doch in zwei Punkten sind alle einig: In der Freude über die hohe Wahlbeteiligung und dem Wunsch, die Partei für jüngere Wähler wieder attraktiver zu machen.