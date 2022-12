Die Spendenbereitschaft für die Opfer des Krieges in der Ukraine hat nachgelassen. Dabei gibt es ganz einfache Wege, den Menschen im Kriegsgebiet etwas Gutes tun zu können. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Schwab ruft dazu auf.

Bald sind es zehn Monate, seit der Kreml-Chef sein friedliches Nachbarland überfallen hat. Die UN schätzt die Anzahl der zivilen Opfer Ende November auf 6236, davon 419 Kinder. Zehntausende ukrainische und vermutlich über 100.000 russische Soldaten sind im Kampf gefallen. Wir haben uns daran gewöhnt. Leider.

Ich kann mich noch an das Gefühl Ende Februar erinnern, als klar war, das wieder Krieg nach Europa kommen würde. Eine dumpfe Panik, gefolgt von Wut und Hilflosigkeit. Bei vielen Menschen war damals der Drang zu beobachten, irgendwas zu machen. Nur was? Wer konnte, hat Wohnraum für Flüchtlinge angeboten. Oder das Haus abgesucht nach Dingen, die gebraucht werden: Schlafsäcke, Verbandskästen, Isomatten. Mancher ist auf Demos gegangen, für Frieden und Freiheit, wohlwissend, das der Mann, der für den Wahnsinn verantwortlich ist, sie nicht hören wird.

Ein gutes Gefühl und schlechtes Gewissen

Ich habe Flüchtlinge, die gerade der Gefahr der ersten Kriegstage entronnen waren, interviewt. Das hat mir für den Moment das gute Gefühl gegeben, irgendwie zu helfen, und sei es nur durch das Erzeugen von Aufmerksamkeit. Letztlich war das aber Teil meines Jobs und hat sicherlich keinen Beifall verdient. Später habe ich mit Helfern gesprochen, die direkt da hingehen, wo es wehtut. Erik Schäfer, der Landauer, der ohne jede Erfahrung sein eigenes Hilfsnetzwerk hochgezogen hat, dabei Kriegsregionen wie Kharkiv besuchte, ist inzwischen ein guter Kumpel geworden. Und vielleicht ist es ein bisschen seltsam, so etwas über seinen Kumpel zu sagen, aber Erik ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Ein echter Held. Wenn ich mit ihm gesprochen habe, weiß ich danach oft nicht, ob ich mich inspiriert fühlen soll oder ein schlechtes Gewissen kriege, weil ich selbst so wenig mache.

Erik Schäfger lädt im Sommer mit Schülern der IGS Landau Hilfsgüter auf einen Lkw. Archivfoto: van

Bei unserem letzten Gespräch hat Erik mir berichtet, dass es mit der Spendenbereitschaft inzwischen sehr mau geworden ist. Die Leute haben ihre Schlafsäcke, Verbandskästen und Isomatten schon rübergeschickt, der Keller ist leer. Das Konto in Zeiten von Inflation und explodierenden Gaspreisen auch. Und es ist nur allzu menschlich, dass auch unser Mitgefühl, unsere emotionale Bandbreite, etwas Endliches ist. Sonst würden wir bei all dem Leid auf der Welt ja auch irgendwann durchdrehen.

Kostenlose Pakete für Menschen in der Ukraine

Mit diesen Gedanken im Kopf bin ich, rein zufällig, auf eine Aktion der DHL aufmerksam geworden. Der Paketdienst liefert kostenlos Carepakete an die Ukraine. Bis zu 20 Kilo schwer dürfen sie sein. Gesucht wird haltbare Nahrung, Hygieneartikel, Babywindeln, Schmerzmittel. Eine Liste findet sich auf der Website des Unternehmens. Man packt das Paket, druckt ein spezielles Versandlabel, das auf der Homepage steht, aus und gibt das Ganze bei der Post ab. Die transportiert die Hilfsgüter nach Polen, Ungarn und in die Slowakei, wo sie der ukrainischen Post übergeben werden. Diese übernimmt die Verteilung an Bedürftige im ganzen Land.

Alle paar Schaltjahre bekomme ich eine fixe Idee, dann packt mich der Aktionismus. Ein positiver in diesem Fall. Also ab in den Discounter, zwei Paletten Ravioli und Linseneintopf besorgt. Die haben 38 Euro gekostet. Das Zeug also schnell verpackt und ab zur Post. Das war ja supereinfach! Und hilft unmittelbar einem armen Menschen. Mir kam der Gedanke, dass bei dieser Art zu helfen bestimmt noch viel mehr mitmachen würden, wenn sie davon wüssten. Gerade zur Weihnachtszeit. Leider hat die DHL ihre Aktion nicht sehr öffentlichkeitswirksam beworben. Dann mach ich das eben selber, in der Hoffnung Nachahmer und neue Spender zu finden.

Regale mit Dosen in Supermärkten geplündert

Schnell hab ich Freunde und Verwandte ins Boot geholt, per Rundschreiben in meinen Whatsapp-Gruppen. Leichtsinnigerweise kam ich auf die Idee, auch anzubieten, den Einkauf und Versand zu organisieren, wenn jemand helfen will, aber nicht die Muse hat es selbst zu machen. So kamen schnell 250 Euro zusammen. Dann machte ich mich ran, die Supermärkte in meinem Dorf zu plündern. Am Ende waren es 138 Dosen Hühnernudeltopf, Grüne-Bohnen-Eintopf, Ravioli und so weiter und 48 Dosen mit Suppen. Mit geringem Aufwand bekommt so eine nicht unerhebliche Anzahl an Menschen im Kriegsgebiet eine warme Mahlzeit. Also Leute, spielt den Weihnachtsmann für Menschen in der Ukraine!

Info

Informationen zu den Hilfsgütern sowie das Versandlabel unter: www.dhl.de/de/privatkunden/information/hilfe-ukraine.html