Am Samstag, 1. Juni, 15 Uhr bis Mitternacht, wird zum zweiten Mal die Open-Air-Veranstaltung „Rave im Dorf 2.0“ am Hördter Schützenhaus stattfinden. Einlass ist bereits um 13 Uhr. Karim Boukhriss (Opening), Toni Rios, DJ Hildegard, Thorsten Kuntz, MZA, Vedat und STL begeistern mit Electro Music, House und Techno Beats. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro sowie an der Abendkasse für 25 Euro.