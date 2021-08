Knapp zwei Kilogramm Marihuana, zwölf Gramm Kokain und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealgeld konnten Polizeibeamte am Freitagabend bei der Durchsuchung einer Wohnung in Ettlingen sicherstellen. Wegen einer vorausgegangenen Familienstreitigkeit begaben sich Polizeibeamte am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zu der Wohnung. Im Verlauf der Sachverhaltsabklärung teilte die Wohnungsinhaberin mit, dass sich in der Wohnung Betäubungsmittel befänden, mit denen ihr Lebensgefährte Handel betreibe, so die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung mit Hilfe eines Polizeidiensthundes stellten die Beamten die genannten Beweismittel sicher. Der mutmaßliche Dealer, ein 40-jähriger serbischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.