Zum Artikel „Abstecher zum Ameisenbuckel“, der am 13. Januar erschienen ist, hat die RHEINPFALZ-Redaktion ein Hinweis von Peter Keller, Präsident der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz, erreicht.

In seinem Schreiben weist er darauf hin, das es sich bei den Sanddünen bei Dudenhofen, die in dem Artikel im Fokus stehen, um ein geschütztes Natura2000-Gebiet handelt. Ein Aufenthalt in dem Gebiet ist zwar erlaubt, jedoch betont Keller, dass der Naturschutz vor allen anderen Belangen Vorrang hat. Das ist vor Ort auch auf mehreren Hinweisschildern zu lesen. Ebenso, dass es sich um militärisches Übungsgelände handelt und die ausgewiesenen Wege nicht verlassen werden dürfen. Hunde sind an der Leine zu führen.

Auch die Germersheimer Düne und die im Bienwald stehen unter einem besonderen Schutz, worauf Keller hinweist. Dies sollten sich Besucher beim Ausflug zu den Dünen bewusst machen.