Zwei Dinge rücken am Sonntag ins Rampenlicht: Radfahren und Heimatkultur. 27 Museen und andere Einrichtungen in der Südpfalz öffnen bei freiem Eintritt ihre Türen. Es geht quer durch den Landkreis und über dessen Grenzen hinaus.

Landrat Fritz Brechtel eröffnet den Aktionstag „Radel ins Museum“ um 11 Uhr am Ziegeleimuseum Sondernheim. „Ich bin froh, dass der Aktionstag wieder in gewohntem Umfang stattfinden kann, denn er bietet die perfekte Gelegenheit Radeln, Genuss und Kultur bei uns in der Südpfalz zu genießen“, so Brechtel. Im Ziegeleimuseum Sondernheim werden ganztägig Feldbahnfahrten angeboten.

Der Heimatverein FoKuS Maximiliansau bietet eine Radtour im Auwald „Goldgrund“ an. Zu sehen sind auf acht Kilometern unter anderem 124.000 Jahre alte Zeitzeugen des Klimawandels, wie der ausgestorbene europäische Waldelefant. Los geht’s um 14 Uhr am Friedhof-Parkplatz in der Goldgrundstraße. Anmeldung unter Telefon 06323 988002.

Bei dem Aktionstag wird nicht nur in die Pedale getreten: Bei der rund 30 Kilometer langen Radtour „Radeln-Römer-Rudern“ können Teilnehmer auf dem Römerschiff Lusoria in Neupotz zusätzlich beim Rudern ihre Armkraft testen. Start ist um 10.30 Uhr am Bahnhof Wörth, ein Zwischenstopp wird am Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern eingelegt. Anmeldung bei Rheinpark-Guide Michael Walter, Telefon 07275 9193067 oder per E-Mail an kontakt@walter-touren.de.

In Hatzenbühl gibt es etwa einstündige Führungen auf dem Tabakrundweg. Start ist am Parkplatz am Rathaus, um 11, 14 und 16 Uhr, Anmeldung per E-Mail an tabakfuehrung@hatzenbuehl.de.

Blick auf besondere Dächer

In Jockgrim hat das Ziegeleimuseum geöffnet und bietet um 14 Uhr eine Radtour, bei der die Teilnehmer besondere Dächer im Ort entdecken. Das Zehnthaus mit seiner Kunstausstellung ist ebenfalls geöffnet. Eine Führung in und vor der Ludowici-Kapelle mit Kunst von Franz Bernhard bietet der Ökumenische Freundeskreis Kunst und Kirche Jockgrim an.

Die imposante Festung können Teilnehmer einer Stadtführung in Germersheim erkunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Weißenburger Tor. Kosten: sechs Euro pro Person, Kinder bis 16 Jahre frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07274 960301. Auch die Ausstellung „50 Jahre British – Rockfestival Insel Grün“ im Weißenburger Tor ist geöffnet, ebenso wie das Straßenmuseum und das Atelier von Professor Karlheinz Deutsch im Stadtpark Fronte Lamotte.

In Bellheim zeigt der Kulturverein im Alten Sägewerk Mittelmühle die Ausstellung „Vom Korn zum Brot“ über die Geschichte der Bellheimer Mühlen. Führungen sind um 13 Uhr und 15 Uhr geplant. Außerdem gibt der Kulturverein Bellheim einen Einblick in die Geschichte der Queichlinien und führt Gäste zur Schanze an der Mittelmühle. Die IG Queichwiesen informiert am Ottersheimer Teilungswehr über das Immaterielle Kulturerbe Queichwiesenbewässerung.

Überflutungen simulieren

Zum ersten Mal am Aktionstag dabei ist das Rheinauen- Informationszentrum in Hördt, wo eine interaktive Ausstellung über Klimawandel, Hochwasserschutz und das Leben in der Au erzählt. Besucher können ihren ökologischen Fußabdruck ausrechnen und Überflutungsszenarien simulieren. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist auch die Heimatstube in Lingenfeld: Von 13 Uhr bis 16 Uhr haben Gäste freien Eintritt. Die Heimatstube besitzt eine Sammlung von über 250 Objekten aus verschiedenen Epochen, angefangen von der Römerzeit, über das 18. Jahrhundert bis hin zu den 1950er Jahren.

In Rheinzabern ist die Ausstellung „Leben und Arbeiten früher“ bei Familie Müller geöffnet und das Terra-Sigillata-Museum bietet freien Eintritt für alle Fahrradfahrer an. Um 11 und 15 Uhr finden 15-minütige Kurzführungen statt.

In Neupotz öffnet das Heimatmuseum von 13 bis 17 Uhr mit Führungen zu den Themen „Hausrat, Kleidung, Werkzeug“. Das „Haus Leben am Strom“ bietet ganztägig Führungen an, ab 14.30 zudem eine Fahrradtour zum Polder. Außerdem kann man eine Fahrt mit dem Römerschiff um 13, 15 oder 17 Uhr auf dem Setzfeldsee buchen (Telefon 07272 7000261).

Mopeds mit Geschichte

In Winden kann man zu jeder Zeit in der Schwanenpassage die Ortsgeschichte im „Gläsernen Museum“ besichtigen. In Minfeld können Besucher mit oder ohne Führung die private Ausstellung historischer Motorräder der Familie Scholl (Eichstraße 13) besichtigen. Das Heimatmuseum Freckenfeld bietet Führungen an. Das Viehstrichmuseum in Wörth-Schaidt zeigt bei Kaffee und Kuchen die Ausstellung „Kochen und Backen in früheren Zeiten“. Auch das Heimatmuseum Laurentiushof in Wörth-Büchelberg ist geöffnet.

Historische Rheinkarten, Bilder und Filmvorführungen sind im Rheinaue-Museum in Neuburg zu sehen. Stärken können sich die Gäste bei der Sängervereinigung, der auf dem Rathausplatz ein Fest veranstaltet. Auch das Schifffahrtsmuseum ist geöffnet.

Auch fünf Museen an der Südlichen Weinstraße öffnen ihre Türen für die Gäste. In Kapsweyer finden im Museum „Fifty’s – Das 50er-Jahre-Lifestyle-Museum“ Führungen zur vollen Stunde statt.

Spaziergang zu Nestern

Im Westwallmuseum in Bad Bergzabern haben Fahrradfahrende freien Eintritt. Das Storchenzentrum in Bornheim informiert über die Lebensweise des Weißstorchs. Um 12 und 14 Uhr kommt man bei einem „Storchenspaziergang“ an den Nestern im Ort vorbei. Der Allgemeinde Deutsche Fahrradclub (ADFC) bietet eine Fahrradcodierungsaktion an.

In Rohrbach bietet das Dorfmuseum „Pfiesterhaus“ Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. Alle Radfahrer haben im kulturgeschichtlichen Museum in Herxheim freien Eintritt, Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene sind kostenpflichtig.

Info

Die meisten Museen sind bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Flyer „Radel ins Museum“ steht im Internet unter www.suedpfalz-tourismus.de und bei den Verbandsgemeindeverwaltungen zur Verfügung.