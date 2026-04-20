[Aktualisierung: 16.45 Uhr] Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld sind am Montagnachmittag im Industriegebiet von Lustadt im Einsatz. Die Rauchwolken aufgrund eines Großbrandes sind weithin zu sehen. Die Wehren waren um 14.30 Uhr zu einem Brand bei der Recyclingfirma Riwald Electronics in der Waldstraße alarmiert worden. Beim Entreffen brannte Elektroschrott auf dem Betriebsgelände. Das Unternehmen ist laut Homepage spezialisiert auf die Behandlung von Elektro-Kleingeräten und die Aufbereitung von Bildschirmgeräten.

Einen Lagerhalle stand in Vollbrand, teilte Markus Hoffmann, Pressesprecher der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lingenfeld mit. Aktuell wird die Halle von einem Bagger mit Greifarm zerlegt: Blechverkleidung und Dach werden entfernt, damit die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten auch direkt in der Halle fortfahren kann. Bislang sei die Halle aufgrund der hohen Temperaturen vor allem mit Wasserwerfern von außen gekühlt worden. In der Halle sind laut Hoffmann zirka 5000 Liter Dieselkraftstoff gelagert.

Gegen 16.45 Uhr habe sich die Farbe des Rauchs verändert, was auf einen Löscherfolg hinweise. Bislang wurden noch keine Messungen hinsichtlich einer möglichen Schadstoffbelastung durchgeführt. Dennoch rät Hoffmann allen, die den Rauch riechen können: „Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungsanlagen abschalten.“

Bislang gebe es keine Verletzten, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Alle Wehren der Verbandsgemeinde Lingenfeld sind vor Ort, dazu unter anderem die Ortswehr Zeiskam und die Feuerwehr Kandel, der Katastrophenschutzzug des Kreises und der Gelenkmast der Werksfeuerwehr des Global Logistics Center von Mercedes Benz. Insgesamt befinden sich zirka 140 Einsatzkräfte vor Ort, auch der Landrat mache sich ein Bild der Lage, teilte Tobias Schäfer, Pressesprecher der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kandel mit. Die Löschwasserversorgung werde unter anderem durch einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sichergestellt, die fortlaufend Löschwasser zur Einsatzstelle bringen. Das Einsatzgebiet sollte deshalb weiträumig umfahren werden, so Schäfer, da es aufgrund des Einsatz- und Pendelverkehrs zu Verkehrsbehinderungen kommen könne.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.