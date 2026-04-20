[Aktualisierung: 15.45 Uhr] Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld sind am Montagnachmittag im Industriegebiet von Lustadt im Einsatz. Die Rauchwolken aufgrund eines Großbrandes sind weithin zu sehen. Die Wehren waren um 14.30 Uhr zu einem Brand bei der Recyclingfirma Riwald Electronics in der Waldstraße alarmiert worden. Das Unternehmen ist laut Homepage spezialisiert auf die Behandlung von Elektro-Kleingeräten und die Aufbereitung von Bildschirmgeräten. Bislang gibt es keine Verletzten, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Brandursache ist derzeit unklar.