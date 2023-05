Eine große Rauchwolke ist am Mittwochabend im Bereich der Autobahnabfahrt Kandel-Mitte zu sehen. Entgegen anderslautender Gerüchte betrifft der Brand nicht die Tankstelle am Kreisel: Eine Scheune in der unteren Rheinstraße ist in Brand geraten. Alle Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kandel, die Feuerwehr der Stadt Wörth sowie Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauern um 18.40 Uhr noch an und werden von vielen Schaulustigen beobachtet. Auch die Warnapp Katwarn informiert über den Großbrand und bittet die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.