Aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung rückte am Freitagmittag die Freiwillige Feuerwehr aus Schaidt in Richtung der Bahnlinie Winden -Wissembourg aus. Auch die Wehren aus Büchelberg und Wörth wurden alarmiert. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, wie die Feuerwehr Schaidt meldete: Ein Gartenbesitzer hatte Hausmüll verbrannt, was zu einer massiven Rauchentwicklung führte. Das Feuer löschte der Gartenbesitzer selbst. Die Feuerwehr löschte nach und zog Glutnester auseinander.