Ein 33-jähriger Mann wurde am Montag gegen 23 Uhr offenbar Opfer eines Raubes im Karlsruher Fasanengarten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde dem Mann plötzlich und unvermittelt von hinten auf den Kopf geschlagen, wodurch er zu Boden ging, schreibt die Polizei. Am Boden liegend schlugen zwei bislang unbekannte Personen auf ihn ein und entwendeten die Umhängetasche des Geschädigten. In der Umhängetasche befand sich unter anderem das Mobiltelefon und der Geldbeutel des Mannes. Des Weiteren kam bei dem Angriff ein roter Sportschuh abhanden und das T-Shirt des 33-Jährigen wurde zerrissen. Um sich zu schützen hielt der Geschädigte offenbar seine Arme vor den Kopf und das Gesicht. Daher ist zu den Tatverdächtigen bislang lediglich bekannt, dass es sich um zwei männliche Personen handelte. Der 33-Jährige machte zwei Passanten auf sich aufmerksam, welche umgehend die Polizei alarmierten. Zeugen oder Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.