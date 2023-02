Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen ein Ladengeschäft in der Karlsruher Fußgängerzone überfallen. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der maskierte Täter gegen 8.15 Uhr über einen Hintereingang Zutritt zu dem in der Kaiserstraße gelegenen Geschäft. In einem Lagerraum traf er auf eine Angestellte. Der Unbekannte gab der Frau zu verstehen, dass es sich um einen Überfall handelt und forderte sie auf, den Tresor zu öffnen. Dabei habe er die Frau bedroht, auch ohne eine Waffe dabei zu haben, sagte die Polizei auf Anfrage.

Dann entwendete er Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im Wert von etwa 3500 Euro und verstaute das Raubgut in seinem Rucksack. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über den Hinterausgang in einen Hinterhof und von dort auf die Erbprinzenstraße.

Die Angestellte sowie eine weitere Zeugin, die zufällig während des Raubs aus dem Verkaufsraum hinzukam, blieben unverletzt. Eine sofortige Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung des Verdächtigen.

Den mutmaßlichen Täter beschrieb die Geschädigte als circa 170 Zentimeter groß und mit dunklen Augen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose aus Baumwolle, einer schwarzen Jacke und schwarzen Turnschuhe. Zudem trug der Mann eine schwarze Maskierung, eine schwarze Wollmütze sowie schwarze Handschuhe und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 entgegen.