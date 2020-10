Rund 50.000 Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um eine provisorische Kindertagesstätte im Rathaus einzurichten. Der Betrieb startet im Januar.

Die Pläne laufen schon länger, am Mittwoch hat der Gemeinderat offiziell beschlossen, dass aus dem Rathaus eine kommunale Übergangskita wird. Sie wird nötig, weil die Plätze im katholischen Kindergarten nicht mehr ausreichen. Die Räume müssen kindersicher hergerichtet werden. Unter anderem müssen die Toiletten in ein Kinder-WC umgebaut werden. Es stehen Elektro-, Sanitär-, Fenster- und Tischlerarbeiten an. Hinzu kommen Brandschutzmaßnahmen und die Möbel. Die Arbeiten sollen im November beginnen. Das Konzept ist mit dem Landesjugendamt abgestimmt.

Ein Teil der Wiese hinter dem Rathaus sollen die Kinder als Spielgelände nutzen. Die Gemeinde hat zunächst drei Erzieher eingestellt. Die erste Gruppe soll im Januar einziehen, im April die zweite folgen. Die Übergangskita ist für eine Dauer von rund drei Jahren geplant, sagte Bürgermeister Max Frey (CDU) in der Ratssitzung. Die Gemeinde sucht derzeit nach einem Standort für einen Kita-Neubau.