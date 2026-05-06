Da sich das Rathaus in Rülzheim über die Sommermonate stark aufheizt, sollen die Flure und das Treppenhaus klimatisiert werden. Dies beschloss der Verbandsgemeinderat. Da aber bei einer Klimatisierung mit Kühldecken und Kälteanlage auf dem Dach Kosten zwischen 450.000 bis 500.000 Euro entstehen würden, soll eine kleinere Lösung mit Einzelgeräten in den Fluren und Außengeräten an der Fassade eingebaut werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 38.000 Euro.