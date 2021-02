Das Hagenbacher Wolfsrudel wird dieses Jahr auch über Fasching sein Revier an der Wolfsquelle westlich von Hagenbach kaum verlassen Selbst bei der Erstürmung des Rathauses am „Schmutzigen Donnerstag“ bedurfte es keiner Anstrengung, da der Bürgermeister freiwillig den Schlüssel überlassen hatte. Diese kampflose maskierte Corona-konforme Eroberung veranlasste die Oberwölfe zu einem kleinen Freudentanz bis die Luft ausging, samt dem Versprechen, „am Rosenmontag geht’s in die Kindergärten und 2022 werden wir Wölfe wieder kräftig feiern“.