Die Verbandsgemeinde will ihr Rathaus in Lingenfeld sanieren und modernisieren. Auf eine bauliche Erweiterung wird dabei verzichtet. Auch ein Neubau ist vom Tisch. Nach der Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch Architekt Reinhold Mack hat der Verbandsgemeinderat bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen, auf dieser Basis die Ausschreibung der Planung in Auftrag zu geben.

Das 1937 als Schulhaus errichtete und 1992 zusammen mit dem direkt angrenzenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses erweiterte Gebäude weist seit einiger Zeit Mängel auf. Abgesehen von dem für die