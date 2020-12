Die Verbandsgemeindeverwaltungen im Speyerer Umland bleiben – bis auf eine – zwischen den Jahren geschlossen. Für dringende Notfälle gibt es einen Bereitschaftsdienst.

Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen informiert, dass das Standesamt für die Beurkundung von Sterbefällen oder Geburten sowie das Bürgerbüro für dringende Passangelegenheiten vom 28. Dezember bis 30. Dezember jeweils zwischen 9 und 11 unter 06232 656-127 (Standesamt) oder 06232 656-124 (Bürgerbüro Dudenhofen) erreichbar sind. In der Verbandsgemeinde Rheinauen stehen am Dienstag, 29. Dezember, für Notfälle das Standesamt und das Bürgerbüro in Waldsee zwischen 9 und 12 Uhr zur Verfügung. Diese sind telefonisch unter 06236 4182-316 (Standesamt) oder 06236 4182-313 (Bürgerbüro) erreichbar. Für diese beiden Rathäuser gilt wegen der Pandemie, dass sie nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung betreten werden dürfen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld hat dagegen zwischen den Jahren zu den üblichen Zeiten geöffnet. Genauso die Kreisverwaltungen in Germersheim und Ludwigshafen, die allerdings mit reduzierter personeller Besetzung arbeiten. Die zur Kreisverwaltung Ludwigshafen gehörende Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus in Dudenhofen bleibt dagegen geschlossen. Die Kreisverwaltungen weisen ebenfalls darauf hin, dass es einen vorher vereinbarten Termin braucht, um die Dienstleistungen in Germersheim und Ludwigshafen vor Ort in Anspruch zu nehmen.