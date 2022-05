Nichts wissen will der Ortsbeirat von Schaidt von einer Abstufung der Kreisstraße 23 vom Ortsausgang über das Weiße Kreuz bis hin zur Landesstraße 546 zwischen Steinfeld und Scheibenhardt. Drei Varianten hierzu hatte die Kreisverwaltung ausgearbeitet. Und keine von ihnen entspricht der Erwartung von Schaidt.

Wie bereits in der Sitzung im November 2021 beschloss der Ortsbeirat am Mittwochabend vor ungewöhnlich großer Zuschauerkulisse erneut einstimmig eine Resolution gegen die Abstufung in welcher Form auch immer und forderte abermals den Ausbau der Straße, der seit Jahren durch den Kreis in Aussicht gestellt worden war. Und man kündigte – für alle Fälle – noch einen weiteren Schritt an.

Wichtige Verbindung ins Elsass

Zunächst jedoch informierte Ortsvorsteher Kurt Geörger über die Vorschläge der Kreisverwaltung. Geörger hob außerdem die Bedeutung der K 23 als kürzeste Verbindung etwa zwischen Schaidt und den elsässischen Nachbargemeinden hervor. Viele elsässische Arbeitnehmer nutzten die Straße, um zu ihren Betrieben auf deutscher Seite zu gelangen. Und die K23 führe am Weißen Kreuz vorbei, an dem jetzt ein Ausgangspunkt (mit neuen Schautafeln und Sitzbänken) für den kürzlich erst angelegten Naturwaldpfad geschaffen wurde. Dieser Pfad ist fester Bestandteil des Besucherlenkungskonzeptes Bienwald, das 2021 erst eingeweiht wurde. In Schaidt übrigens, nahe der K 23.

Der innerörtliche Teilabschnitt der K 23 (Waldstraße) wird, das wurde ausdrücklich begrüßt, im kommenden Jahr auf Kosten des Kreises generalsaniert. Auch die Zufahrt zum Forstparkplatz und die Parkplätze entlang des Sportgeländes. Das sei für den Ortsbezirk ein wichtiges Anliegen, nutze man diesen Bereich doch, um auch an die Kulturhalle oder an den Wohnmobilstellplatz zu gelangen. Danach könne dieser Bereich als Gemeindestraße abgestuft und durch die Stadt als Baulastträger übernommen werden.

Nur sporadisch Schlaglöcher gefüllt

Weiterhin Kreisstraße bleiben müsse aber der Abschnitt vom Ortsschild bis zur L 546. Diese Straße sei 1964 durch die Kreisverwaltung vom Forstamt übernommen worden, so Geörger. Seitdem habe man nur sporadisch Schlaglöcher notdürftig ausgefüllt. Seit Jahren versprochen habe man eine grundlegende Sanierung. Die sei bisher aber ausgeblieben. Es sei verwunderlich, so Geörger, dass die K 23 nun plötzlich keine wesentliche Verkehrsbedeutung mehr haben solle. Schließlich sei es doch so: Durch das jahrelange Hinauszögern der Baumaßnahme sei die Fahrbahnoberfläche immer schlechter geworden, was das Befahren zu einer Herausforderung habe werden lassen.

Der Bevölkerung sei eine Abstufung der K 23 einfach nicht zu vermitteln, so Geörger. Sprecher aller Fraktionen unterstützten die Argumentation. So Elmar Rinck (Grüne), der auf den Wanderparkplatz am Weißen Kreuz hinwies. Werde die Straße zurückgebaut, könnten Touristen mit dem Auto erst gar nicht mehr dorthin gelangen. Und das langjährige parteilose Ratsmitglied Peter Gast erinnerte an die seit fünf Jahren geführte Diskussion. Er empfahl Landrat Fritz Brechtel und dem Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche, sich zusammenzusetzen, erforderlichenfalls mit Unterstützung eines Moderators. Man rücke von den Forderungen keinen Deut ab, so Gast. Dies betonte auch Mathias Guckert als Sprecher der CDU-Fraktion, der das Vorgehen des Ortsvorstehers in dieser Sache voll unterstützte. Sollte es keine zufriedenstellende Lösung geben, dann dürfe man sogar rechtliche Schritte nicht mehr scheuen, so Ortsvorsteher Kurt Geörger, und verwies auf entsprechende Urteile des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zugunsten zweier Ortsgemeinden.