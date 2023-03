Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab dem 1. Juli haben Kinder einen Betreuungsanspruch mit Mittagessen von sieben bis zehn Stunden in einer Kindertagesstätte. Diesen will man in Büchelberg jetzt mit der Bildung einer „Betreuenden Grundschule“ erfüllen.

Der bisherige Hort für die Kinder der Grundschule entfällt. Weil aber in der Kindertagesstätte und auch in der Grundschule die Räume hierfür nicht ausreichen, wird die