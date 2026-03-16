Überraschende Wende im Fall eines angeblich rassistischen Übergriffs: Die Straftat war wohl nur vorgetäuscht. Einen Zusammenhang mit dem Lastwagenwerk gibt es weiterhin.

Auf der Straße abgefangen. Auf einen Parkplatz gelockt. Erst bedroht, später verprügelt. Rassistische Schmierereien auf dem Auto, dazu ein gelber Zettel mit Beleidigungen. So schilderte ein 45-jähriger Mitarbeiter des Lastwagenwerks Wörth einen Vorfall, der sich am Freitag, 13. Februar, zugetragen haben sollte und der auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Mindestens ein Angreifer soll dabei Daimler-Kluft getragen haben.

Doch jetzt gibt es eine überraschende Wende: Statt weiter wegen eines rassistischen Übergriffs zu ermitteln, gehe man nun Hinweisen auf eine vorgetäuschte Straftat nach. Das teilen Polizeipräsidium Ludwigshafen und Staatsanwaltschaft auf Anfrage der RHEINPFALZ am späten Montagnachmittag mit. Nach der Auswertung von Beweismitteln, vor allem der Daten der Mobiltelefone des 45-Jährigen und seiner Lebensgefährtin, sei man zur Erkenntnis gelangt, dass der Vorfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so nicht stattgefunden habe. Es werde weiter ermittelt.

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Rassistische Zettel schon 2025 aufgetaucht

Diese Entwicklung wirft auch die Frage auf, ob es einen Zusammenhang mit dem durchaus schmutzigen Betriebsratswahlkampf bei Daimler Truck gibt. Denn schon zuvor hatte es zwei solcher knallgelber Zettel gegeben, beide im Laufe des vergangenen Sommers. Diese Schreiben sind nun auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei. Einen Zettel will der Beschuldigte in seinem Rucksack gefunden haben, den er stets bei seiner Arbeit im Lastwagenwerk dabei hat. Ein zweiter, identischer Zettel soll kurz darauf in seinem Briefkasten gelandet sein.

Ein Listenführer – der bei den jüngsten Betriebsratswahlen erneut antrat und auf dessen Liste der Beschuldigte stand – nahm die beiden angeblichen Vorfälle zum Anlass, um Anfang 2026 schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen Daimler Truck zu erheben, unter anderem, dass Rassismus und tägliche Diskriminierungen „befürwortet und akzeptiert“ würden.

KI-generiertes Foto wirft Fragen auf

Im Mailverteiler befanden sich neben verschiedenen Medienunternehmen und der Vorstandsetage von Daimler Truck auch die Staatsanwaltschaft. Dabei wurde auch immer wieder der Verdacht in Sachen Zettel auf die direkte Vorgesetzte des Beschuldigten gelenkt. Die Frau sollte später auch auf einem KI-generierten Foto zu sehen sein, das nach dem vermeintlichem Überfall am 13. Februar an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs des 45-Jährigen angebracht worden war, neben dem gelben Zettel.

Doch das Foto wollte von Anfang an nicht so recht passen: Der Vorgesetzten wurde in den Mails ungerechtes Verhalten vorgeworfen, auf dem Fake-Foto war sie dann mit dem Beschuldigten in inniger Pose zu sehen. Während der vermeintliche Vorfall zum einen unter dem Überbegriff „rassistisch“ stand, wurde gleichzeitig - unter anderem von dem Listenführer - verbreitet, dass die Angreifer einen russischen Akzent gehabt hätten. Was durchaus einen Bezug zu der Vorgesetzten gehabt hätte. Sollte damit also ein Verdacht gelenkt werden? Der Listenführer verwies zudem in einem Film auf Facebook darauf, dass die Angreifer aus dem direkten Arbeitsumfeld stammen würden.

Vorwürfe vor dem Arbeitsgericht

Eben dieser Listenführer hatte noch eine Woche vor der Wahl einen Abbruch der laufenden Betriebsratswahlen - die Briefwahl war schließlich schon möglich - vor dem Arbeitsgericht Landau erreichen wollen. Auch hier gab es Vorwürfe, diesmal in Richtung des Wahlvorstandes, dass das Wahlergebnis manipuliert sei.

Besagter Listenführer ist nach den Wahlen am 10. März nun als einziger seiner Liste in den Betriebsrat des Lastwagenwerks eingezogen. Der jetzt Beschuldigte hingegen nicht. Auch der zweite Kläger vor dem Arbeitsgericht, der ebenfalls Vorwürfe hinsichtlich der vermeintlichen rassistischen Zettel erhoben hatte, findet sich, mit zwei weiteren Vertretern seiner Liste, im neuen Betriebsrat. Die IG Metall hat 21 der 37 Sitze erhalten.