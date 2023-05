Mo Asumang engagiert sich gegen Rassismus und Extremismus. Am Dienstag haben Jugendliche der IGS Rülzheim der Schauspielerin und Regisseurin Fragen gestellt. Es ging in der Diskussion um Hilfsbereitschaft, Selbstzweifel und den Ku-Klux-Klan.

Mit ihrem Film „Die Arier“ von 2015 besucht Mo Asumang bundesweit Schulen und berichtet, wie das Thema Rassismus ihr Leben begleitet. Zum Inhalt: Die Regisseurin und Produzentin geht der Frage nach, was hinter dem Begriff von sogenannten „Herrenmenschen“ steckt. Sie nimmt an Demos von Rechtsradikalen teil, reist zur Volksgruppe der Arier in den Iran, trifft sich in den USA mit einem weltweit berüchtigten Rassisten und begegnet dem Ku-Klux-Klan. Dort konfrontiert sie Menschen, die sich „Arier“ nennen, mit der Frage, was ein Arier eigentlich sei.

Nach dem Film begann die Fragerunde. Erst traute sich keiner Mo Asumang etwas zu fragen, dies legte sich aber mit der Zeit. Dann ging der erste Finger hoch: Ein Schüler wollte wissen, ob sie das Gefühl von Ablehnung schon einmal gespürt habe. Dieses Gefühl begleite sie schon ihr ganzes Leben, antwortete Mo Asumang.

Zwischen Angst und Neugier

Wie es war, sich alleine mit einem Kamerateam zum Ku-Klux-Klan zu trauen, einem US-amerikanischen Bund von gewalttätigen rassistischen Männern? Mo Asumang reagierte mit einem Lächeln auf die Frage. „Klar hatte man Angst davor entführt zu werden“, antwortete sie. „Aber die Neugierde erfahren zu können, wie diese Menschen leben und denken nahm mir diese Angst.“

Mo Asumang appelliert an die Schüler, hilfsbereit zu sein und Menschen, die fremdenfeindlich angegangen werden oder in Not sind, beizustehen. Ein Ereignis ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: Sie arbeitete früher bei der Bahn und sollte Fahrgäste befragen. Ein Mann habe aggressiv auf ihre Frage reagiert und sie bis zur nächsten Haltestelle gewürgt. Kein Fahrgast sei ihr zu Hilfe geeilt, viele hätten desinteressiert weggeschaut. Aber wie sollte man mit so einer Situation richtig umgehen, fragte eine Lehrerin. Man solle den Täter nicht konfrontieren, sondern sich mit anderen Fahrgästen oder Freunden zusammenschließen und dem Opfer helfen, so Asumang.

Glatte Haare anstatt Locken

Mo Asumang ist nicht nur Schauspielerin und Regisseurin, sondern auch Dozentin und Moderatorin. 2019 wurde sie von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Sie habe sich in ihrem Leben oft sehr alleine und sich nicht wirklich zugehörig gefühlt, schilderte sie den Rülzheimer Schülern. Sie wollte sich immer an den Idealen ihrer Mitmenschen orientieren, wünschte sich zum Beispiel glatte Haare anstatt Locken. Sie sei aufgrund ihrer deutsch-afrikanischen Herkunft immer mit sich im Selbstkonflikt gewesen und konnte sich nicht entscheiden, ob sie die eine oder andere Person sein möchte. Als sie dann eines Tages eine Reise nach Ghana antrat, um ihre Wurzel besser kennen zu lernen, sagte ihr Vater zu ihr: „Du musst dich nicht entscheiden, man kann beides sein.“ Dieser Satz veränderte ihre Sichtweise auf das ganze Thema. Seither orientiert sich Mo Asumang an keinen so genannten Idealen mehr, sondern ist einfach sie selbst.