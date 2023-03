Elf Autofahrer wurden am Montagvormittag bei Geschwindigkeitskontrollen ausgebremst. In der Germersheimer Straße in Lingenfeld wurden zwischen 11.55 und 13.15 Uhr acht Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zudem waren drei Autofahrer nicht angeschnallt. In der Postgrabenstraße in Bellheim wurden nochmal drei „Temposünder“ erwischt.

Bereits am Freitag wurde im Zeitraum von 8.10 Uhr bis 9.40 Uhr die Geschwindigkeit in der Postgrabenstraße mit dem Laser kontrolliert. Hierbei waren acht Autofahrer zu schnell. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 64 Stundenkilometer (km/h) statt den maximal erlaubten 30 km/h „geblitzt“. Zusätzlich konnten zwei „Gurtmuffel“ sowie ein während der Fahrt das Smartphone bedienender Autofahrer festgestellt werden. Die verantwortlichen Fahrzeugführer dürfen in den kommenden Wochen Post von der Bußgeldstelle erwarten. Der Spitzenreiter wird wahrscheinlich seinen Führerschein für einen Monat verlieren, zwei Punkte erhalten und 260 Euro Strafe zahlen müssen. Das sieht der Bußgeldkatalog vor, wenn man innerorts 31 bis 40 Stundenkilometer zu schnell fährt.