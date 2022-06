Karola Hitz wandte sich mit dem Vorschlag an die Ortsgemeinde, in der Trifelsstraße beidseitig eine Fahrradspur einzuzeichnen. Der Gemeinderat griff das Anliegen in seiner Sitzung auf. Die Trifelsstraße ist eine im Vergleich zu anderen Ortsstraßen sehr breite, gerade Straße. In ihr darf maximal 30 gefahren werden, Autos fahren jedoch häufig, habe Karola Hitz den Eindruck, deutlich schneller, sie sprach „von einer Rennstrecke“. Ratsmitglieder bestätigten diese Beobachtungen und können den Vorschlag nachvollziehen. Zweifel wurden jedoch geäußert, ob Fahrradspuren oder Radschutzstreifen das Tempo der Autos tatsächlich drosseln würden. Geklärt werden müsste zuerst, ob in der Straße überhaupt solche Spuren eingerichtet werden könnten oder dürften. Das Thema wurde schließlich in den Umwelt- und Verkehrsausschuss verwiesen.