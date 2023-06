Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In mehreren Straßen in Schwegenheim wird oft viel zu schnell gefahren. Das haben mobile Geschwindigkeitsmessgeräte dokumentiert. Bürger sind von den Rasern genervt. Die Gemeinde will die Verkehrsrowdys in drei Bereichen jetzt ausbremsen. Wie? Das hat der Ortsgemeinderat am Mittwoch beschlossen.

Ein Team, bestehend aus der Gemeindespitze, allen Fraktionen, einem Fahrlehrer und Vertretern der Grundschule, der Kita und der Feuerwehr, befasst sich seit einiger Zeit mit dem Thema Verkehr. Polizei