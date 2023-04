Trotzdem soll der Verkehr abgebremst werden, denn die Straße wird regelmäßig von vielen Fußgängern gekreuzt.

Am Ortseingang Kandeler Straße fahren 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer maximal fünf Stundenkilometer zu schnell, das gilt für beide Richtungen (ortsein- und ortsauswärts). Damit halten sich die Fahrerinnen und Fahrer größtenteils an die Vorgaben, Raser sind eher die Ausnahme. Die höchste gemessene Geschwindigkeit war im Januar allerdings 98 Stundenkilometer – daraus kann sich schnell eine lebensgefährliche Situation für Fußgänger oder Radfahrer entwickeln.

15 Prozent der Fahrer fahren sogar nur maximal 39 Stundenkilometer, die Hälfte überschreitet die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern nicht. Wer 55 Stundenkilometer fährt, nutzt den vom Gesetzgeber eingeräumten Toleranz-Spielraum aus.

Die Ortsgemeinde hatte die Geschwindigkeitsmessung in Auftrag gegeben, um verlässliche Zahlen zum Verkehrsaufkommen und den gefahrenen Geschwindigkeiten zu erhalten. Der Ortsausgang ist einer der Straßenabschnitte, der im Zuge eines Verkehrskonzeptes untersucht wird und bei Bedarf umgestaltet werden soll.

Die Kandeler Straße wird regelmäßig von vielen Fußgängern überquert. Dazu gehören zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die zu den Sportanlagen am Bauernwald wollen, aber auch Radfahrer und Fußgänger auf dem Weg in den angrenzenden Bienwald. Eine Querungshilfe gibt es entlang des Streckenabschnittes vom Stadion an der Kandeler Straße bis zur Einfahrt „Bauernwald“ bisher nicht.

Ein Ingenieurbüro hilft das Verkehrskonzept mit zu entwickeln. Nachdem es den aktuellen Zustand und Lösungen im Verkehrsausschuss der Gemeinde vorgestellt hatte, sprach sich der Ausschuss für eine Variante in Form eines „Langversatzes“ aus. Die Straße soll noch vor der ersten Einmündung nach links verschwenkt werden und eine Querungshilfe erhalten. Einige Ratsmitglieder waren skeptisch, ob die Lage der Querungshilfe richtig sei und von Fußgängern angenommen würde. Da die neue Straßenführung vorerst nur als Provisorium, in einer Art „Reallabor“ eingeführt wird, soll in sechs Monaten überprüft werden, ob sich der Vorschlag bewährt hat.