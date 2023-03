26 Autofahrer zu schnell unterwegs – das ist die Bilanz einer Geschwindigkeitsmessung am Samstag im Zeitraum von 11 Uhr bis 12.15 Uhr, auf der B427 von Kandel aus kommend in Fahrtrichtung Rheinzabern. Sämtliche Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Der nach Polizeiangaben „unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 99 Stundenkilometer gemessen“. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Außerdem erhielten zwei LKW-Fahrer wegen nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung und zwei Autofahrer wegen widerrechtlichen Überholens eine Anzeige.