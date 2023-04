Lange hat es gedauert, manchen viel zu lange, bis für die Ortsdurchfahrt Freckenfeld im Zuge der Landesstraße 456 die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 festgelegt wurde. Zwar nicht an den beiden Ortseingängen im Westen (von Schaidt) und von Osten (von Minfeld ), aber doch für den größten Teil.

Die Anwohner der Hauptstraße hatten Tempo 30 immer wieder massiv gefordert. Da galt schon längst diese Höchstgeschwindigkeit in der Raiffeisenstraße. Und Tempo 30 gilt auch in deren Verlängerung, ab der Landauer Hohl spricht man ja von der Kirchstraße. Vor Schule und Kindergarten (beide liegen einander gegenüber in der Raiffeisenstraße) wurden vor Jahrzehnten, da war der spätere und zwischenzeitlich bereits verstorbene Ehrenbürger Theo Kuhn selbst noch Ortsbürgermeister, drei Schwellen einbetoniert, die Autofahrer, aber auch Radfahrer, dazu zwingen sollten, hier besonders achtsam zu fahren, der spielenden Kinder wegen.

Doch all dies scheint nicht zu helfen, und kontrolliert werde auch nicht, beschwerte sich jetzt wieder Anlieger Günther Helck bei der RHEINPFALZ. Es werde einfach zu schnell gerast, auch von Verkehrsteilnehmern, die im ersten Abschnitt der Raiffeisenstraße gar nichts verloren haben, weil der nur für „Anlieger frei“ ist (von der Hauptstraße bis zur Einmündung Straße Zum Gräfenberg). Eines von vier Schildern, die hier deutlich sichtbar aufgehängt wurden, weist darauf hin.

Bald kommunale Bedienstete im Einsatz

Doch daran scheren sich viele nicht. Wer zur Bäckerei Martin, zur Schule oder an den Kindergarten fahren muss, der müsste eigentlich, so er kein Anlieger ist, die Straße Zum Gräfenberg, wo die große Halle und das Musikerheim stehen und auch der Häckselplatz der Gemeinde liegt, nutzen, um von der Hauptstraße in die Raiffeisenstraße zu gelangen. Die aber ist relativ eng und die Einfahrt recht schwierig.

Den fließenden Verkehr überwacht derzeit nur die Polizei, demnächst aber werden kommunale Bedienstete eingesetzt, um Verkehrsverstöße aufzunehmen und zu ahnden. Dies hat bekanntlich der Verbandsgemeinderat Kandel kürzlich beschlossen. Vielleicht hilft das den geplagten Anwohnern.