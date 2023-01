In der Nord-West-Stadt konnte ein 63-Jähriger am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem er auf den Fahrbahnrand auswich. Wie die Polizei mitteilt, war er in Richtung Kaiserslauterner Straße unterwegs. Dort bemerkte er wohl kurz vor der Überführung der S-Bahn ein entgegenkommendes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im Kurvenbereich soll besagtes Fahrzeug aufgrund der hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 63-Jährige geistesgegenwärtig auf den Grünstreifen aus und überfuhr dort einen Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Raser von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Laut Zeugenaussagen fuhr der Unfallverursacher ein dunkles Fahrzeug. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise über das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.