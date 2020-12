Am Donnerstagmorgen kam es in der Konrad- Adenauer-Straße in Germersheim zu einer gefährlichen Situation für eine junge Familie: Eine 28-jährige Mutter wollte laut Polizei mit ihren beiden Kleinkindern die Straße überqueren, als ein 25-jähriger Autofahrer deutlich zu schnell angefahren kam. Die Mutter konnte ihre Kinder noch rechtzeitig von der Straße „ziehen“, sodass es zu keinem Unfall kam. Der Raser bekam im Anschluss Besuch von der Polizei. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Auch die Führerscheinstelle wird informiert. Zeugen sollen sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.