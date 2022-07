Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits am Donnerstag in der Germersheimer Straße in Lingenfeld ereignet hat. Dort hat nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr ein hochmotorisiertes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst zwei Autos überholt und war dann so weit nach rechts abgekommen, dass ein Vater mit seinen zwei Kindern gefährdet wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.