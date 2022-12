Ein ICE war am Dienstag gegen 15 Uhr gerade beim Rangiervorgang, als der mittlere Teil des Zugs von den Schienen abkam. Es wurde niemand verletzt. Außer dem Lokführer waren keine Menschen in dem Zug. Die Ursache ist unklar und der Vorfall habe laut offiziellen Angaben keine großen Auswirkungen auf den Bahnverkehr, da sich der Unfall in einer Abstellgruppe abgespielt habe.