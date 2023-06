Ein 24-Jähriger wurde am Samstag beim Brunnenfest in Hagenbach von der Polizei in Gewahrsam genommen. Kurz nach 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei junge Männer auf dem Brunnenfest Gäste anpöbelten und randalierten. Bei der Verfolgung durch Sicherheitsmitarbeiter zückte einer der Männer ein Messer, welches ihm jedoch aus der Hand geschlagen werden konnte. Verletzt wurde niemand. Polizisten nahmen den Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, in Gewahrsam. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.