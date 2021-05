Ein Randalierers rief am Freitagabend gegen 20.35 Uhr die Polizei auf den Plan. Mehrere Anrufer meldeten, dass ein Mann in der Marienstraße Passanten belästigen und vermutlich auch geparkte Fahrzeuge beschädigen würde. Noch bevor die Polizei eintraf, versteckte sich der aggressive Mann in einem Gebäude, wo er aber nach Hinweisen der Fußgänger entdeckt und zur Rede gestellt werden konnte, teilt die Polizei mit. Da sich der 39-Jährige sehr unkooperativ zeigte und seine Personalien nicht angeben wollte, brachten ihn die Beamten zur Dienststelle. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige zunehmend streitsüchtiger, beleidigte die Beamten, schlug und trat nach ihnen. Die Beamten trugen teilweise leichte Blessuren davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Nachdem ein Arzt dem 39-Jährigen unter massiver Gegenwehr eine Blutprobe abgenommen hatte, musste der Querulant die Nacht im Gewahrsam verbringen.