In der Nacht auf Samstag pöbelte ein 54-jähriger Mann mit einem Messer in der Hand mehrere Fahrgäste in einer Straßenbahn an und bedrohte er einen Sicherheitsbediensteten mit dem Messer. Bei seiner Gewahrsamnahme widersetzte sich der Verdächtige vehement und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.50 Uhr, teilt die Polizei mit. Zwei Sicherheitsmitarbeiter der Karlsruher Verkehrsbetriebe sahen an der unterirdischen Haltestelle Kronenplatz einen Mann in einer einfahrenden Straßenbahn, der augenscheinlich ein Messer in den Händen hielt und Fahrgäste verbal anging. Daraufhin nahmen die beiden Wachleute Kontakt zu dem Störer auf, begleiteten ihn aus der Bahn und verwiesen ihn schließlich aus der Haltestelle. Dabei beleidigte der Randalierer die beiden Männer permanent mit vulgären Ausdrücken. Nach Verlassen des unterirdischen Haltestellenbereichs bedrohte der Verdächtige einen der Sicherheitsbediensteten mit einem Messer, woraufhin diese die Polizei alarmierten. Wenig später konnte eine Polizeistreife den 54-jährigen Verdächtigen auf der Kaiserstraße stellen. Beim Versuch, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, leistete dieser unter großen Kraftanstrengungen Widerstand. Erst mit Unterstützung von drei weiteren Streifenwagenbesatzungen gelang es, den Randalierer festzusetzen. Wie sich bei einer späteren Atemalkoholuntersuchung herausstellte, war der Mann deutlich alkoholisiert. Er musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Beim Überwältigen des Tatverdächtigen verletzten sich eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte, die sich vom Verhalten des Beschuldigten bedroht oder beleidigt fühlten, sowie Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0721 666-3311 an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu wenden.