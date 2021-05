Massiven Widerstand gegen seine Festnahme leistete am Sonntag gegen 23.40 Uhr ein Mann in der Karlsruher Kriegstraße. Dabei zog sich der 28-jährige Aggressor leichte Verletzung zu. Ein Anwohner beobachtet wie der 28-Jährige auf der Kriegsstraße Ecke Hirschstraße auf Stromkästen einschlug. Die Einsatzkräfte konnten aufgrund der guten Personenbeschreibung den mutmaßlichen Täter im Bereich der Kriegsstraße feststellen. Nach Mitteilung der Polizei randalierte er zu diesem Zeitpunkt erneut und warf vor den Augen der Beamten einen Stromkasten um. Schließlich ging er in ein Wohnhaus. Dort konnte er im Schlafzimmer seiner Wohnung auf dem Bett sitzend angetroffen werden. Im Zuge der Personalienfeststellung ging der 28-Jährige unvermittelt auf die Beamten in bedrohlicher Haltung zu und holte zum Schlag aus. Nur mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der Aggressor zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei setzt sich der 28-Jährige erheblich zur Wehr. Glücklicherweise blieben die Polizisten unverletzt. Da er sich jedoch nicht beruhigen ließ, musste er die Polizisten in den Polizeigewahrsam begleiten.