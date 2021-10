Ein 25-jähriger Mann randalierte am Sonntagnachmittag in der Brauerstraße. Anwohner verständigten die Polizei, weil ein Nachbar im Haus herumschreien würde und die Hauseingangstür eingeschlagen habe, informiert die Polizei. Der eintreffenden Funkstreife stellte sich der 25-Jährige sofort im Hausflur mit Beleidigungen entgegen und griff die Beamten an. Im Handgemenge verletzte er einen der Beamten durch gezielte Schläge so schwer, dass dieser seinen Dienst beenden musste. Er kam ins Krankenhaus. Der andere Polizist konnte nach ambulanter Behandlung seinen Dienst fortsetzen. Unter großer Kraftanstrengung gelang es den Polizisten schließlich, den 25-Jährigen am Boden zu fixieren und zu fesseln. Er befand sich in einem kurzfristigen psychischen Ausnahmezustand und hatte eventuell Drogen konsumiert.