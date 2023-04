Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Mittwoch fielen nur wenige Verstöße gegen die vorgeschriebene 3G-Regel auf. Wie immer gibt es auch Ausnahmen. Ein 50-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag in einem Bus keine Maske aufsetzen. Als ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ihn auf die Maskenpflicht hinwies, griff er diesen an.

Gegen 16 Uhr fiel einem Busfahrer ein Fahrgast auf, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als ein Mitarbeiter den 50-Jährigen darauf hinwies, griff dieser ihn unvermittelt an. Er trat ihn mit Füssen