Eine Entdeckungstour durchs Dorf soll den Coronaalltag auflockern und Wissenslücken schließen. Preise gibt es auch. Ansonsten nutzt die Gemeinde die entschleunigten Wochen für Vorbereitungen – nicht nur auf den Schulstart. Und dann ist da noch ein Konzert geplant.

Heißt er nun Manfred oder Martin, der Minfelder Bürgermeister. Welche Jahreszahl steht auf dem Torbogen der protestantischen Kirche? Wie viele eingezeichnete Parkplätze gibt es auf dem Mundoplatz? Wie heißt der Kindergarten Minfeld? Fragen über Fragen. Eine Dorfrallye soll Antworten liefern.

Antworten finden sich im Internet und im Dorf

Die Fragen zu Minfeld haben sich ich die Freien Wähler um Ortsbürgermeister Martin Volz – upps, jetzt ist die erste Antwort schon verraten – für eine kleine Dorfrallye ausgedacht. So will man Familien mit Kindern die Zeit mit Corvid 19 eine wenig abwechslungsreicher gestalten. „Und gleichzeitig können besonders Neubürger den Ort vielleicht besser kennenlernen“, ergänzt Volz. Insgesamt 30 Fragen zu unterschiedlichen Themen umfasst die Rallye. Manche davon können Familien gemeinsam im Internet recherchieren. Für die Beantwortung der meisten sind kleine Familienausflüge im Dorf besser geeignet, und sie sorgen zudem für Abwechslung im Corona-Alltag und für Aktivität.

Die Fragen werden per E-Mail an Familien geschickt. Wer aber in keinem Verteiler ist (Schule/Kindergarten) oder vergessen wurde, kann sie sich demnächst über die Homepage der Gemeinde herunterladen. Für die Beantwortung ist Zeit bis bis zum 29. Mai. Die Antworten können in den Briefkasten der Gemeinde, Kirchgasse 2, eingeworfen werden. Und die Bemühungen werden auf jeden Fall mit einem kleinen Preis belohnt. Zusätzlich gibt es als Hauptpreise einen Familienausflug in den Fun-Forest Kletterpark (1. Preis), einen Gutschein für 40 Euro für „Uff de Bach“, Gutscheine über 15 Euro fürs Eisheisel und Sets mit Straßenmalkreide.

Einkaufsservice wird verhalten genutzt

Natürlich sei das Leben auch in Minfeld wegen Corona entschleunigt, es geht aber immer noch voran. Alle Vorgaben würden weitgehend eingehalten, lobt der Bürgermeister seine Minfelder. Ihm persönlich sei die Schließung der Spielplätze am schwersten gefallen. Angelaufen sei auch der Einkaufsservice, obwohl er nicht so in Anspruch genommen werde, wie zunächst gedacht. Da demnächst die Schule eröffnet wird, würden hier alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Die Notversorgung des Kindergartens und Hortes gehe dann wieder in die Verantwortung der Gemeinde über. Zehn Kinder pro Gruppe sind dann laut Volz zugelassen. Die Osterzeit hätten die Erzieherinnen im Kindergarten und Hort übrigens auch sinnvoll genutzt und seine zu Handwerkern mutiert. Nicht nur dass sie den Kindern jeweils ein Osternest gebastelt hätten: Die Räume wurde aufgeräumt und gestrichen. Und dabei habe auch gleich seine Amtsstube einen neuen Anstrich erhalten, freut sich der Bürgermeister.

Zudem hat der Musikverein für Freitag, 1. Mai, eine große Aktion geplant. Die Musiker verteilen sich an strategischen Punkten im Ort, so dass alle Bürger etwas hören können. Um Punkt 18 Uhr beginnt dann ein Konzert.