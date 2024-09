Die neuen Beigeordneten der Ortsgemeinde sind die bisherigen Amtsinhaber. Auch zu den Brennholzpreisen gibt es eine Aussage.

In seiner Sitzung am Donnerstag wählte der Ortsgemeinderat Jockgrim zwei Beigeordnete, bis zu drei wären nach Kommunalrecht möglich gewesen. Für das Amt des ersten Beigeordneten schlug Christine Müller (CDU) Ralf Seither (CDU) vor. Er wurde bei den diesjährigen Kommunalwahlen für die CDU in den Ortsgemeinderat gewählt und begleitete vorher bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode das Amt des ersten Beigeordneten. In geheimer Wahl stimmten von 19 Stimmberechtigten 17 für Seither, zwei gegen ihn. Zum weiteren Beigeordneten wurde mit 14 Ja- und fünf Nein-Stimmen Heiko Böhner ( Freie Wählergruppe, FWG) gewählt. Helmut Gurlin (FWG) hatte das Ratsmitglied vorgeschlagen. Wie Seither trat auch Böhner ohne Gegenkandidaten bei der geheimen Wahl an.

Unproblematisch war der Beschluss der neuen Geschäftsordnung, in die Änderungsvorschläge nach einer Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes eingearbeitet wurden. Fünf Ausschüsse sind jeweils hälftig mit Ratsmitgliedern und Bürgern besetzt. Nach der Hauptsatzung der Ortsgemeinde wurden der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rechnungsprüfungsausschuss dagegen nur mit gewählten Ratsmitgliedern bestückt. Der Beschluss fiel einstimmig.

Wer plant, Brennholz über die Ortsgemeinde zu beziehen, wird sich freuen. Die Brennholzpreise sollen in diesem Winter nicht steigen. Sie bleiben bei 50 Euro je Ster Schlagabraum und bei 70 Euro je Ster Polderholz, informierte Ortsbürgermeister German Guttenbacher über ein Gespräch mit dem zuständigen Revierförster.