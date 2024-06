Angeführt wird die 21 Kandidaten umfassende Liste der Wählergruppe Job für den Ortsgemeinderat Ottersheim von deren Vorsitzendem Rainer Job. Nach seinen Angaben liegt die Altersspanne des Teams mit mehr als einem Drittel Frauen zwischen 20 und fast 75. Alle Mitglieder seien in vielen Vereinen engagiert, die das Ortsbild entscheidend mitprägten. Darüber hinaus wurde in der Mitgliederversammlung Gerald Job als Ortsbürgermeisterkandidat nominiert. Nach 20 Jahren im Amt wäre das für den 56-Jährigen, der auch hauptamtlicher Verbandsbürgermeister ist und bei der Wahl am 9. Juni keinen Gegenkandidaten hat, die fünfte Amtszeit.

Info

Kandidaten für den Ortsgemeinderat: Rainer Job, Gerald Job, Milena Kramer, Heiko Messemer, Sabine Horn, Christian Hoffmann, Carsten Carius, Timo Bauchhenß, Jennifer Gensheimer, Johannes Müller, Katrin Settelmeier, Mario Kröper, Tina Gensheimer, Yannick Job, Peter Kreiner, Alina Seither, Paul Fischer, Pauline Carius, Hubert Job, Anja Glatz, Volker Seibel.