Intensiv genutzt wird er schon seit Tagen, von Radlern und Spaziergängern. Am Donnerstag wurde der genau 1,16 Kilometer lange Radweg offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Nachdem vor zwei Jahren bereits der Radweg zwischen Kandel und Minfeld ausgebaut werden konnte, fehlte jetzt noch das Teilstück bis hinauf nach Freckenfeld. Das war bisher nicht asphaltiert, zeitweise sprach man sogar von einem „desolaten“ Zustand, je nach Witterung war der Weg nur schlecht zu befahren.

Schon 2023 wurde die Sache auf den Weg gebracht, in den Ortsgemeinderäten von Freckenfeld und Minfeld beschlossen. Man hoffte auf einen Landeszuschuss aus Mitteln des Programmes Stadt und Land, der schließlich auch gewährt wurde. Mit 90 Prozent der Gesamtkosten hat sich das Land beteiligt. Die restlichen Mittel mussten Freckenfeld und Minfeld aufbringen, entsprechend der Strecke innerhalb der jeweiligen Gemarkung. Der Freckenfelder Anteil von 63 Prozent, Minfeld übernimmt 37 Prozent der Restkosten. Die gesamte Auftragssumme lag bei 315.000 Euro. Dazu kommen die Nebenkosten von 50.000 Euro. Noch liegen nicht alle Abrechnungen für die Maßnahme vor, mit der erst am 6. Februar begonnen worden war. Der Bewilligungsbescheid, den die Ministerin für Wirtschaft und Verkehr, Daniela Schmitt (FDP) schon im Juli 2025 verschicken ließ, nennt einen Landeszuschuss in Höhe von 336.000 Euro. Schmitt selbst war auch bei der offiziellen Eröffnung vor Ort.

Auch an Landwirte wurde gedacht

Problematisch war die Breite des Weges, der in der Freckenfelder Gemarkung teilweise parallel zu einem Bach verläuft und deshalb nur auf einer Breite von 2,50 Metern mit zwei seitlichen Banketten von jeweils 50 Zentimetern errichtet werden konnte. Innerhalb der Minfelder Gemarkung wurde der Weg drei Meter breit, ebenfalls mit seitlichen Banketten. Die erforderlichen Mehrkosten werden aus Mitteln für den Wirtschaftswegeausbau aufgebracht.

Diese Kompromisslösung hatten der frühere Freckenfelder Ortsbeigeordnete Martin Oswald ( FWG) und der Minfelder Beigeordnete Lukas Heintz (CDU) ausgearbeitet, wofür ihnen die Ortsbürgermeister Marc Ulm (SPD) und Martin Volz (FWG) ausdrücklich dankten. So habe man die Interessen der Landwirtschaft, die den Weg nutzen darf, um auf ihre Felder zu gelangen, ebenso berücksichtigt wie die Belange der Wasserwirtschaft. Verbandsbürgermeister Mike Schönlaub (SPD) verband das Lob für die vorbildliche Gemeinschaftsleistung beider Gemeinden mit persönlichen Erinnerungen an seine Jugendzeit, als er wie viele andere auf den alten Wegen mit vielen Schlaglöchern nutzte, um nach Kandel ins Schwimmbad zu fahren. Ausdrücklich lobte der Bürgermeister den Einsatz der „Radwege-Kümmererin“ Julia Felz aus der Verwaltung.

Was gelungen ist, kann aber immer noch besser werden, so war von Besuchern zu hören. So könnten sich manche unter anderem auch eine Beleuchtung mit Solarlampen vorstellen, vor allem für Spaziergänger, die hier des Abends flanieren wollen. Am Ortseingang von Freckenfeld aufgestellt wurde am Morgen bereits eine Rad-Reparaturstation mit Luftpumpe und Werkzeug. |fh