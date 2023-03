Lange mussten Radfahrer warten, dass der Wirtschaftsweg zwischen Kandel und Minfeld, der in keinem guten Zustand war, zum Radweg ausgebaut wurde. Der im Jahr 2022 fertiggestellte Radweg wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau aus Mitteln des Sonderprogramms „Stadt und Land“ gefördert. Staatssekretär Andy Becht wird am Montag, 20. März, 15.30 Uhr, den Weg offiziell einweihen und für die öffentliche Nutzung freigeben. Die Bevölkerung ist zu dem Termin eingeladen. Treffpunkt ist auf halber Strecke des Radweges zwischen Kandel und Minfeld am Regenrückhaltebauwerk der Verbandsgemeindewerke Kandel. Die Jugendkapelle des Musikvereins Minfeld wird Staatssekretär Becht dort musikalisch begrüßen.