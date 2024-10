Der Radweg von Leimersheim in Richtung Kuhardt verläuft als Allee auf einem ehemaligen Deich. Dies bringt es mit sich, dass der Radweg nach 30 Jahren Wurzelschäden, Risse und Setzschäden aufweist, die Gefahrenstellen darstellen. In einem Pressverfahren und Risssanierung sollen die Zustände verbessert werden. Die große, teuere Variante der Sanierung wolle man erst dann angehen, wenn es nicht mehr anders geht, entschied der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. So weit der Radweg über das Feld führt, ist die Ortsgemeinde zuständig, wo er direkt an der L553 entlang führt, liegt die Zuständigkeit beim LBM.