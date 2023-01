Schwere Kopfverletzungen erlitt am Samstagmittag ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer. Der Senior fuhr gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße und kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Außenspiegel eines Transporters. Der 83-Jährige stürzte zu Boden und erlitt dabei die Verletzungen. Einen Schutzhelm trug der Mann nach Polizeiangaben zum Unfallzeitpunkt nicht. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er nach der Erstversorgung in eine Unfallklinik geflogen und dort behandelt. Nach aktueller Erkenntnis besteht für ihn keine Lebensgefahr mehr. Gegen den 34-jährigen Fahrer des Transporters wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zum Unfallzeitpunkt stand er nicht unter Alkoholeinfluss. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.