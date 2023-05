Am Muttertag (14. Mai) bietet der Tourismusverein der Verbandsgemeinde Bellheim eine Radtour an. Der Treffpunkt wird am S-Haltestation „Am Mühlbuckel“ in Bellheim sein um 10.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr ist 25 Euro. Die komplette Tour umfasst 25 Kilometer und wird etwa 6 Stunden dauern. Das Thema lautet: „ Mühlenkultur- Vom Korn zum Brot“ sein. Michael Walter als versierter Radreiseveranstalter führt die Gruppe entlang ebener Wegen. Während der kurzen Stopps vermittelt er kurzweilig Geschichte und Geschichten zum alten Handwerk des Müllers. Seit dem 17. Jahrhundert dient die Wasserkraft der Queich, das einzigen natürlichen Fließgewässers aus dem Pfälzerwald zum Antrieb von Mühlrädern. In der Verbandsgemeinde Bellheim liegen alleine fünf der insgesamt sechs Mühlen am Spiegelbach. Davon werden im Rahmen der Tour vier angefahren: Knittelsheimer Mühle, Obermühle, Mittelmühle und Fortmühle.