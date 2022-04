Unter dem Motto „Blütenpracht der Streuobstwiesen“ bietet das Landratsamt am Samstag, 23. April, eine Frühlingswanderung im östlichen Landkreis an. Von Zaisenhausen führt der Weg durch ausgedehnte Streuobstwiesen nach Sulzfeld. Unterwegs gibt es viele Erläuterungen zu Natur und Landschaft. Danach besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr im Badischen Hof in Sulzfeld. Die vierstündige und rund neun Kilometer lange Führung durch Kreisökologe Hans-Martin Flinspach beginnt um 13.30 Uhr an der S 4 Haltestelle Bahnhof Zaisenhausen. Die Rückfahrt ist ab der S 4 Haltestelle Bahnhof Sulzfeld möglich. Für die Wanderung ist festes Schuhwerk und ein Getränk für unterwegs sinnvoll. Sowohl für die Führung als auch die Einkehr ist eine Anmeldung unter E-Mail: naturschutz@landratsamt-karlsruhe.de erforderlich.