Stefan Dudenhöffer ist der neue Vorsitzende des Radsportvereins (RSV). Bisher war er Rennleiter. Er löst damit seinen Vater Hans ab, der den Verein seit 1989 geführt hatte.

Auch in diesem Jahr wird der RSV sein traditionelles Radrennen im August wie schon im vergangenen Jahr aufgrund fehlender Helfer auf einen Tag verkürzen. Zwei Tage, wie in früheren Jahren, sind angesichts der sinkenden Zahl an Helfern nicht mehr realisierbar. Die Mitgliederzahlen sind leicht rückläufig, aktuell sind es 66. Zwei Drittel der Mitglieder sind über sechzig Jahre alt. Daher sucht der RSV junge Radsportbegeisterte.

Beim Rennprogramm sollen dennoch alle Altersklassen berücksichtigt werden, von den Schülern bis zur Elite. Der Höhepunkt des Radsport-Wochenendes ist nach wie vor das Nachtrennen am Samstagabend um den Großen Preis der Bellheimer Brauerei. Das Volksradfahren fällt auch in diesem Jahr dem verkürzten Programm zum Opfer.

Der Verein überlegt, ob er künftig sogenannte Gravelrennen anbieten will. Das sind Radrennen auf großteils unbefestigtem Untergrund. Die gefahrenen Distanzen entsprechen in etwa dem der Straßenrennen. Im Gegensatz zu den deutlich kürzeren Crossrennen, die auf wenige Kilometer langen Rundkursen ausgetragen werden, sind Gravelrennen weniger technisch.

Der Vorstand

Geschäftsführender Vorstand: 1. Vorsitzender: Stefan Dudenhöffer; 2. Vorsitzender: Thomas Schierz; Geschäftsführer: Hans Dudenhöffer; Kassenwart: Alexander Lutz; Schriftführerin: Saskia Dudenhöffer. Beisitzer: Bernd Hofmann, Kaus Leingang, Gernot Gieger, Thorsten Carrier und Carsten Siegel. Kassenprüfer: Helmut Götzinger und Hubert Lutz.

Info

Radrennen: Samstag, 15. August; Nachtrennen um 21.30 Uhr