Richard Flick, ein Urgestein des Rülzheimer Radsports und 20 Jahre lang Geschäftsführer des Radsportvereins (RSV 1920) ist tot. Er verstarb im Alter von 82 Jahren.

Flick war seit 1956 Mitglied im RSV. Trotz Verbot seines Elternhauses war er der „Sucht des Radsports“ verfallen und trainierte heimlich. Bereits im Jahr 1960 wurde er in den Vorstand des Vereins gewählt, zunächst als Kassenwart, später dann auch noch als Schriftführer. Im Jahr 1966 legte er seinen Trainerschein ab und war von 1966 bis 1976 Trainer und Organisator der Rülzheimer Radrenner, wobei er sich neben den aktiven Rennfahrern auch des Radsport-Nachwuchses annahm. Unter seinen Fittichen waren viele Rülzheimer Radrennfahrer. Aus ihnen formte er eine Renngemeinschaft, die weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und gefürchtet war. Sein persönlich größter Erfolg war der Titel eines Pfalzmeisters im 4000-m-Mannschaftszeitfahren auf der Bahn im Jahr 1968. In diesem Jahr stellte der RSV weitere sechs Pfalzmeister. In diesem Sog des Erfolgs erfuhr der Radsportverein einen immensen Aufschwung, in dem sich weitere Radrennfahrer dem Verein anschlossen. Im Jahr 1976 übernahm Flick das Amt des Geschäftsführers des RSV, das er im Jahr 1995 an Josi Pitz abgab, das Amt des Pressewarts aber weiterhin ausübte. Während seiner Amtszeit hatte Flick es verstanden, den Verein in seiner Gesamtheit zu formen und weiterzuentwickeln. So entstanden zusätzliche Abteilungen im Bereich des Breitensports.

Die Beisetzung findet am Freitag, 29. April, 16 Uhr, auf dem Friedhof in Rülzheim statt.