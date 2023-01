Gerhard Kern, ein Urgestein des Rülzheimer Radsports, ist tot. Er verstarb am 27. Dezember im Alter von 93 Jahren.

Die Liebe zum Radsport wurde Kern quasi in die Wiege gelegt, denn bereits sein Vater Valentin war ein begeisterter Radsportfan. 1920 war er einer der Gründer des „Radsportvereins Richthofen“, wie sich der heutige Radsportverein (TSV) damals nannte, der seinen am 16. März 1929 geborenen Sohn Gerhard schon bald zu den großen Radrennen der Umgebung mitnahm. Kern war ein lebendes Lexikon, was Geschichtsdaten, besonders die von sportlichen Ereignissen wie Olympischen Spielen und den Radsport anbetrifft. Als im Jahr 1949 der RSV Rülzheim wieder gegründet wurde, war Kern auch gleich wieder mit dabei. Er war „nur einfaches Mitglied“, Radrennen fuhr er nie. 1967 wurde Kern zum ersten Mal zum Vorsitzenden des RSV gewählt. Da sich zunächst kein Nachfolger für den zurückgetretenen Vorsitzenden gefunden hatte, wurde er quasi „ins Amt gedrängt“. Zwei Jahre später gab er dieses Amt wieder ab, übernahm es dann aber 1977 noch einmal für weitere drei Jahre. Kern war Mitglied der Ehrengilde des Bundes Deutscher Radfahrer, in die er wegen seiner Verdienste um den Radsport aufgenommen wurde. Sein Radsportverein hat ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Zudem ist er passives Mitglied bei mehreren Rülzheimer Vereinen. Gerhard Kern hinterlässt seine Frau Olga und zwei Kinder. Seit einigen Jahren lebte er im Rülzheimer Seniorenheim.

Die Beisetzung erfolgt am Mittwoch, 4. Januar, 14.30 Uhr, auf dem Rülzheimer Friedhof.